Самокатчиков обяжут заключать ОСАГО для аренды кикшеринга

В Госдуме предложили для аренды кикшеринга обязать заключать договор ОСАГО

Электросамокатчиков обяжут заключать ОСАГО для аренды кикшеринговых самокатов. Эти меры в Государственной думе предложили депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает ТАСС.

«В случае использования в коммерческой деятельности электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, масса которых превышает 15 килограммов [подразумеваются электросамокаты — «Газета.Ru»], владельцы таких транспортных средств обязаны заключить договор ОСАГО в отношении неограниченного числа лиц, которые могут быть допущены владельцами к управлению», — указано в законопроекте.

Также депутаты хотят обязать сервисы обеспечить государственную регистрацию этих средств индивидуальной мобильности для повышения подотчетности.

В апреле штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними выросли до 30 тыс. рублей.

При этом уточняется, что в 2025-2026 годах сервисы по предоставлению электросамокатов в аренду хотят ввести верификацию клиентов через «Госуслуги», что помешает несовершеннолетним пользоваться приложением для кикшеринга.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль снес ехавшего на красный самокатчика.