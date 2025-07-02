В Петербурге ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч

В Петербурге пользователям электросамокатов и электровелосипедов, вслед за курьерами ограничили скорость передвижения на тротуарах и пешеходных зонах до 10 км/ч. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту.

«Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), гироскутеров, сигвеев, моноколес теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках со скоростью до 10 км/ч», — говорится в сообщении.

Аналогичные правила для курьеров были введены 1 июля. Им также запретили движение по ряду улиц и парков Петербурга.

В мае доцент МГПУ Максим Тишаков говорил, что в России в три раза возросли штрафы за езду несовершеннолетних на самокатах. Он отметил, что взятые в аренду через популярные сервисы электросамокаты нередко используются несовершеннолетними, что приводит к повышенной аварийности. При этом предусмотренная законодательством административная ответственность за нарушение установленных правил дорожного движения в виде штрафа в размере до 1,5 тыс. рублей является недостаточной.

Ранее в российском регионе ввели штрафы за брошенные самокаты.