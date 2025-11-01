Повышенный утильсбор за ввоз автомобилей в Россию утвержден правительством

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили с привязкой его исчисления не только к рабочему объему, но и к мощности двигателя. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступит в силу с 1 декабря 2025 года.

Документ предусматривает, что физические лица, ввозящие в Россию автомобили мощнее 160 л.с. для личного пользования, будут платить «коммерческий» утилизационный сбор, минимум несколько сотен тысяч рублей. Для автомобилей с мощностью до 160 л.с. сохраняется льготный утильсбор в размере 3,4 тыс. рублей за машину возрастом менее трех лет и 5,2 тыс. рублей — на машину старше трех лет.

Также документ изменяет подход к исчислению утильсбора на гибриды и электромобили.

Как пояснили в Минпромторге РФ, в механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

О том, к каким последствиям для госбюджета может привести изменение методики расчета утильсбора, подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, какие иномарки в Китае дешевле, чем их утилизация в России.