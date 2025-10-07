Платите вторую цену: какие авто с новым утильсбором будет дороже ввезти, чем купить

После введения в России заградительного утильсбора, зависящего от мощности двигателя, для многих машин его сумма вместе с таможенной пошлиной превысит стоимость нового автомобиля в Китае. О том, какие машины ввезти будет дороже, чем приобрести – в материале «Газеты.Ru».

С 1 ноября 2025 года в России должен заработать новый подход к начислению утилизационного сбора на автомобили. С этого момента машины мощнее 160 л.с., ввозимые частными лицами для личного пользования, будут облагать «коммерческим» утильсбором в сотни тысяч или миллионы рублей (в зависимости от рабочего объема и мощности двигателя). «Газета.Ru» изучила характеристики и цены новых автомобилей, доступных на китайском рынке, и привела примеры тех, рекомендованная розничная цена на которые в Китае ниже, чем утилизационный сбор и таможенная пошлина, которую придется уплатить при ввозе такого автомобиля в Россию.

Toyota Camry

Допустим, россиянин после 1 ноября захочет ввезти в Россию из Китая седан Toyota Camry. Там машина с мотором 2.5 предлагается по цене от 205,8 тыс. юаней (2,38 млн рублей). При ввозе в Россию с 1 ноября частный владелец только на утилизационный сбор потратит 1,92 млн рублей. Еще 734,2 тыс. рублей придется на таможенную пошлину (по 3 евро за каждый куб. см рабочего объема мотора.)

В результате для легализации японского седана бизнес-класса в России придется

отдать государству 2,66 млн рублей утильсбора и пошлины – больше, чем эта машина стоит в Китае.

Оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), электронного ПТС, а также оплата доставки тоже ляжет на плечи покупателя.

Toyota RAV4

Недоступным для ввоза в Россию станет и китайская версия Toyota RAV4 – модель Wildlander с теми же агрегатами, но дизайном в стиле Lexus. На китайском рынке автомобиль с тем же мотором 2.5 предлагается по цене от 219,8 тыс. юаней (2,5 млн рублей) без учета скидок и спецпредложений. На новый утильсбор за такой кроссовер россиянину придется потратить те же 1,92 млн рублей, на таможенную пошлину – еще 734 тыс. рублей.

Сумма этих платежей — 2,65 млн рублей — также превысит стоимость нового Wildlander 2.5.

Mazda CX-50

Кроссовер Mazda CX-50, выпускаемый совместным предприятием Mazda и Changan, стоит в Китае от 195,8 тыс. юаней (2,26 млн рублей) за новый автомобиль. В такую сумму обойдется версия с мотором 2.5 мощностью 188 л.с., шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

После введения в России с 1 ноября повышенного утильсбора на машины мощностью 160 л.с. утильсбор для частного лица на такую машину составит 1,92 млн рублей. Также россиянину, ввозящему эту машину для личного пользования, придется уплатить еще 534,1 тыс. рублей таможенной пошлины и сбора за таможенное оформление. В результате сумма составит 2,5 млн рублей. Таким образом привезти этот автомобиль в Россию дороже, чем он стоит для покупателей в Китае.

Geely Preface

Седан Geely Preface с турбомотором 2.0 и восьмиступенчатым автоматом после недавнего рестайлинга предлагается в Китае минимум за 118,7 тыс. юаней (1,37 млн рублей). С таким двигателем этот седан также подпадает под заградительный утильсбор для частных лиц. За этот автомобиль частному владельцу придется уплатить 952 тыс. рублей утилизационного сбора и 526,5 тыс. рублей таможенной пошлины (с учетом услуги по оформлению).

Итого – 1,48 млн рублей, что на 110 тыс. рублей дороже самой машины.

Chery Tiggo 8 Plus

Обновленный Chery Tiggo 8 Plus доступен на китайском рынке по цене от 109,9 тыс. юаней (1,27 млн рублей) за машину с турбомотором 1.6 мощностью 197 л.с., роботизированной трансмиссией и передним приводом. При ввозе в Россию для личного пользования за эту машину придется заплатить 794 тыс. рублей утилизационного сбора и пошлину 399 тыс. рублей. Суммарно – 1,2 млн рублей, что близко к стоимости самого автомобиля без учета затрат на его доставку в Россию и подтверждение безопасности конструкции.

Что говорят эксперты?

«Мало стран в мире, где мерами таможенно-тарифного регулирования авторынок закрывают настолько сильно. Это, наверное, Вьетнам, где автомобили стоят многократно дороже, чем они должны стоить, и поэтому вся страна передвигается не пойми на чем, и Израиль, где машины исключительно дороги», — сообщил «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

Среди крупных стран, которые претендуют на лидерство в мире, невозможно вспомнить подобного примера, и с учетом пространства России необходимо обеспечить людям мобильность, продолжает эксперт. Повышенный утильсбор приведет к увеличению темпов старения автопарка и снижению качества жизни граждан, предупредил он.

«Нам нужно защищать рынок только в тех сегментах, где есть сильные отечественные производители, а во всех остальных случаях нужно обеспечить мобильность. Те, кто вводит утильсбор, недополучат значительные суммы от растаможки», — заключил Шапарин.

Примеры введения заградительных финансовых барьеров для покупки автомобиля есть в мировой истории, но такие меры вводились в небольших по территории странах с большим населением – например, Израиле и Сингапуре, объясняет «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Для нас с нашими просторами и очень большим отложенным спросом это неоправданно совсем.

Автопарк в России стремительно стареет. Если в 2014 году средний возраст автомобиля составлял 10,8 года, то сейчас – 15,5 года,

и с каждым годом этот показатель увеличивается на 0,5–1 год», — говорит эксперт.