Россиянам напомнили о необходимости заблаговременно обновлять водительские права

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в комментарии РИА Новости заявил, что россиянам следует заранее обновить водительские права, если они планируют поездку за границу.

По словам парламентария, после истечения срока действия документа права остаются действительными еще три года, что позволяет спокойно провести плановую замену. При этом он уточнил, что автоматическое продление распространяется только на территорию России и не действует за рубежом.

Ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров напомнил, что с 1 января 2026 года россияне для замены водительских прав с истекшим сроком должны будут заново проходить медицинскую комиссию и получать ее заключение.

В Госавтоинспекции обращали внимание, что водительские удостоверения также становятся недействительными и подлежат аннулированию при смене владельцем фамилии или других персональных данных. Это требование распространяется как на российские национальные права, так и на международные водительские удостоверения. При изменении персональных данных документ необходимо заменить.

