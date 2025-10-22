Без антидепрессантов и успокоительных: за какие лекарства будут лишать прав в России

В России автомобилистов собираются штрафовать и лишать водительских прав за прием препаратов, которые влияют на концентрацию, сообщили в Госдуме. Такой проект уже принят в первом чтении. Под запрет для водителей попадут антиконвульсанты, антипсихотики, анксиолитики, миорелаксанты, а также распространенные успокоительные препараты и средства от диареи и аллергии, говорят врачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России может появиться официальный перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Речь идет о препаратах, которые ухудшают реакцию автомобилиста — например, снотворных и седативных средствах.

Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. В его рамках предлагается приравнять лекарственное опьянение к алкогольному и наркотическому.

«Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство России», — пояснил Леонов.

За управление автомобилем при приеме препаратов из списка хотят ввести административную ответственность — штраф в 45 тыс. рублей и лишение водительского удостоверения сроком до двух лет . Леонов уточнил, что санкция будет применяться только при наличии клинических признаков опьянения, вызванных именно действием таких лекарств.

Парламентарий также предложил обязать производителей маркировать подобные медикаменты предупреждением «противопоказано при вождении», чтобы водители заранее понимали возможные последствия приема.

Какие лекарства запретят

Если законопроект окончательно примут, то под удар попадут популярные среди россиян успокоительные и седативные препараты, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

«Известные препараты, от «Атаракса» до «Ново-Пассита» на седативных травках, могут попасть в этот список.

Напомню, что люди страдали даже за валокордин, потому что он содержит фенобарбитал: после нескольких капель препарата водителя тормозит ГИБДД и говорит ему, что он наркоман. Аналогичная история с корвалолом», — рассказал врач.

По его словам, препараты на фенобарбитале крайне популярны в России из-за своего эффективного успокаивающего действия. Шуров обратил внимание, что при проверке некоторые водители будут сталкиваться с феноменом ложноположительного теста — например, лоперамид от диареи может показать ложноположительный результат на содержание опиатов в организме.

«Список запрещенных лекарств будет большой. Все это будет решаться не в пользу водителя. Автомобилистам с аллергией, к примеру, нужно переключаться с «Супрастина» на препараты нового поколения с меньшим седативным эффектом. Но если в список внесут всю группу препаратов, то водителям на время обострения аллергии придется отказаться от вождения машины», — убежден нарколог.

В список запрещенных препаратов для водителей войдет большое количество групп препаратов, подтвердила «Газете.Ru» врач-невролог клиники «Будь Здоров» Юлия Прокофьева.

Например, антидепрессанты с седативным эффектом (амитриптилин, тразодон, миртазапин), антиконвульсанты для терапии хронической боли (габапентин), антипсихотики и анксиолитики (гидроксизин, алимемазин), а также центральные миорелаксанты (толперизон, тизанидин, баклофен) для снятия мышечного напряжения.

«Препараты с седативным свойством, такие как «Атаракс» и «Тералиджен», действительно окажутся под ударом», — заявила она.

Россияне будут страдать

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил «Газете.Ru», что из-за поправок россияне будут массово попадать в сложные ситуации.

«Водители в абсолютном большинстве не знают, что можно, а что нельзя принимать за рулем. Никто не читает инструкции к препаратам. И поэтому многие будут попадать, сами того не желая, в сложные ситуации», — считает правозащитник.

Шапарин призвал наносить на этикетки лекарств маркировки о том, что их нельзя принимать за рулем. При этом он отметил, что в рамках инициативы нужно определить, в какой дозировке нельзя употреблять те или иные препараты.

«Хочется понимать, почему именно это нельзя принимать, кому именно нельзя, но сейчас конкретики нет никакой», — посетовал он.

Нарколог Шуров также предложил ввести крупную маркировку на упаковках медикаментов, чтобы предупреждать россиян.

«Людям не надо пудрить мозги, у нас инструкции никто не читает. Если мы даже сейчас посмотрим, в половине противоаллергических препаратов будет написано, что их не рекомендовано пить при вождении. Но никто на это водителей не тестирует», — заявил врач.

Насколько опасны лекарства

Легкие успокоительные и препараты от аллергии незначительно снижают концентрацию водителя, отметил Шуров. В особенности если пациент принимает лекарство уже продолжительное время: в этом случае он едва ли представляет повышенную опасность на дороге. По мнению врача, поправки лишь усложнят жизнь россиянам.

Невролог Прокофьева также отметила, что успокоительные оказывают влияние на концентрацию лишь временно.

«Да, препараты имеют седативный эффект и могут снижать концентрацию внимания.

Из своего клинического опыта могу сказать, что это может быть только в первые две недели приема препаратов», — заявила врач.

По ее словам, современные антидепрессанты в стабильной фазе терапии не ухудшают и даже улучшают способность к вождению , потому что снижают тревогу и улучшают сон.

Как будут проверять

Проверять водителей на употребление запрещенных препаратов за рулем будут через медосвидетельствование, заявил автоюрист Лев Воропаев.

«Ключевой момент — наличие запрещенного вещества в биоматериалах водителя, то есть в моче или крови (если он находится в бессознательном состоянии). При положительном результате автомобилиста лишат прав и оштрафуют», — пояснил юрист.

При этом Воропаев отметил, что если гаишник найдет в машине водителя запрещенный препарат, это не будет основанием для наказания автомобилиста.