В ГИБДД разъяснили, когда водительские права становятся недействительными

ГИБДД: при смене фамилии водительские права признаются недействительными
Максим Блинов/РИА Новости

Водительские удостоверения становятся недействительными и подлежат аннулированию при смене владельцем фамилии или других персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции.

Это требование распространяется как на российские национальные права, так и на международные водительские удостоверения. При изменении персональных данных документ необходимо заменить.

«При изменении содержащихся в водительских правах персональных данных документ считается недействительным, он подлежит аннулированию», — отмечается в материалах ГИБДД.

За управление автомобилем с недействительными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Возможно отстранение от управления, задержание транспортного средства и отправка на спецстоянку. Размер штрафа может зависеть от срока недействительности прав и истории нарушений водителя.

Во вторник ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров напомнил, что с 1 января 2026 года россияне для замены водительских прав с истекшим сроком должны будут заново проходить медицинскую комиссию и получать ее заключение.

Ранее сообщалось, что дагестанцам массово отказывают в выдаче водительских прав из-за медсправок.

