Москвич получил штраф за хомяка в автомобиле

В Москве водитель получил штраф в 4,5 тысячи рублей за хомяка в автомобиле
Neskuchniy071 Vladimir/Shutterstock/FOTODOM

Москвичей призвали не оставлять своих питомцев в автомобилях из-за угрозы для их жизни. Рекомендации опубликовал Telegram-канал Дептранса Москвы.

«С начала года сотрудники МАДИ обнаружили 13 животных в неправильно припаркованных автомобилях: семь собак, пять кошек и один хомяк. Хозяева этих питомцев заплатили штраф за нарушение ПДД — 4,5 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В Дептрансе подчеркнули, что оставленный в салоне питомец осенью и зимой рискует получить переохлаждение, а также испытать недостаток кислорода и стресс.

До этого в Ростове-на-Дону водитель палкой отогнал алабая от женщины после нападения на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая собака стоит возле пострадавшей ростовчанки, у которой окровавлено лицо. Далее к ним подходит водитель, и в момент нападения собаки он несколько раз бьет животное палкой, после чего алабай уходит.

Ранее на Курилах крупный хищник попал на видео на парковке.

