Москвич получил штраф за хомяка в автомобиле

В Москве водитель получил штраф в 4,5 тысячи рублей за хомяка в автомобиле

Москвичей призвали не оставлять своих питомцев в автомобилях из-за угрозы для их жизни. Рекомендации опубликовал Telegram-канал Дептранса Москвы.

«С начала года сотрудники МАДИ обнаружили 13 животных в неправильно припаркованных автомобилях: семь собак, пять кошек и один хомяк. Хозяева этих питомцев заплатили штраф за нарушение ПДД — 4,5 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В Дептрансе подчеркнули, что оставленный в салоне питомец осенью и зимой рискует получить переохлаждение, а также испытать недостаток кислорода и стресс.

