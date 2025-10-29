«Разодрал лицо»: на видео попало, как водитель спасал ростовчанку от алабая на дороге

В Ростове-на-Дону на видео сняли, как водитель палкой отбивал алабая от женщины

В Ростове-на-Дону водитель палкой отогнал алабая от женщины. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Кошмар произошел в Первомайском районе накануне вечером. Огромный алабай накинулся на прохожую, повалил на землю и нанес серьезные травмы. Сильно разодрал ей лицо и руки», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая собака стоит возле пострадавшей ростовчанки, у которой окровавлено лицо. Далее к ним подходит водитель, и в момент нападения собаки он несколько раз бьет животное палкой, после чего алабай уходит. На записи также заметно, что после произошедшего пострадавшая ростовчанка встает с обочины дороги и уходит.

