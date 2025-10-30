«Осмотрел машины»: на Курилах крупный хищник попал на видео на парковке

На Курилах на видео попало, как медведь ходил по парковке

На Курилах медведь ходил по парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Ночью бурый с Кунашира наведался в Южно-Курильск. Осмотрел дворы и машины на Островной и 60 лет ВЛКСМ, прогулялся около детского сада «Аленка» и неспешно удалился в лес. Агрессии не проявлял, в отличие от своего собрата с Итурупа», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как крупный хищник медленное идет возле припаркованных автомобилей, при этом людей рядом с животным нет.

