«Осмотрел машины»: на Курилах крупный хищник попал на видео на парковке

На Курилах на видео попало, как медведь ходил по парковке
На Курилах медведь ходил по парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Ночью бурый с Кунашира наведался в Южно-Курильск. Осмотрел дворы и машины на Островной и 60 лет ВЛКСМ, прогулялся около детского сада «Аленка» и неспешно удалился в лес. Агрессии не проявлял, в отличие от своего собрата с Итурупа», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как крупный хищник медленное идет возле припаркованных автомобилей, при этом людей рядом с животным нет.

До этого в Ростове-на-Дону водитель палкой отогнал алабая от женщины после нападения на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая собака стоит возле пострадавшей ростовчанки, у которой окровавлено лицо. Далее к ним подходит водитель, и в момент нападения собаки он несколько раз бьет животное палкой, после чего алабай уходит.

Ранее на видео попало, как россиянка испугалась крупного хищника на трассе.

