Россиянам рассказали, что грозит за плевок из окна автомобиля

Юрист Воропаев: водителя за плевок в окно оштрафуют на 5 тысяч рублей

Плевок водителя в направлении другого водителя, пассажира или пешехода расценивается как публичное оскорбление и наказывается штрафом. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если водитель плюнет в другого гражданина, это квалифицируется как оскорбление и наказывается по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За это предусмотрен штраф в 3–5 тыс. рублей», — рассказал Воропаев.

Плевок в направлении сотрудников правоохранительных органов квалифицируется как публичное оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей и наказывается по Уголовному кодексу, предупредил юрист.

За такое нарушение в адрес инспекторов ГИБДД на водителя возбудят уголовное дело по статье 319 УК РФ. В рамках этой статьи предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей, а максимальное наказание – один год исправительных работ, уточнил Воропаев.

«Даже если водитель не попал в инспектора, это публичное оскорбление», — подчеркнул он.

Ранее психиатр охарактеризовал любителей «блатных» автономеров.