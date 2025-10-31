На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психиатр рассказал, какое заболевание может быть у любителей «блатных» номеров

Психиатр Фомин: любители блатных номеров могут болеть нарциссическим расстройством
Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

У любителей «блатных» номеров на автомобиль может быть диагностировано нарциссическое расстройство личности, которое входит в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«С помощью «блатных» номеров человек доносит до окружающих идею собственной значимости: «Я значителен, я имею вес, я лучше», например, чем остальные участники дорожного движения». У него есть задача выделиться. Это говорит об определенной нарциссической наклонности личности», — рассказал психиатр.

Потребность в езде на автомобиле с «блатными» номерами, по словам врача, может легко соседствовать с желанием обладать предметами роскоши. Такими, как золотые часы и брендовая одежда. То есть с материальными вещами, которые могут помочь человеку выделиться на фоне толпы, уточнил психотерапевт.

До этого психиатр Евгений Фомин рассказал, что байкерши и женщины, предпочитающие агрессивный стиль вождения и часто нарушающие ПДД, имеют более высокую склонность к изменам. Совокупность потребности в сильных эмоциях и низкий порог соблюдения социальных норм увеличивают шанс предательства своего партнера.

Ранее выяснилось, какие мужчины-водители больше подходят для брака.

