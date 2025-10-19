На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео столкновения фуры с дагестанскими номерами с маршруткой в Волгограде

На видео попал момент столкновения фуры с маршруткой с пассажирами в Волгограде
true
true
true

Официальный канал ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовал видео ДТП, которое произошло в Красноармейском районе Волгограда.

Судя по кадрам, фура попыталась объехать маршрутное такси, но большегруз занесло, он ударил Газель, а затем въехал в остановку общественного транспорта.

19 октября 2025 года в 10-30 часов напротив дома № 68 по пр. Героев Сталинграда произошло столкновение автомобилей MAN и Газель. По данным полиции, в результате ДТП пострадали 4 пассажира маршрутки.

До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.

Ранее в Подмосковье водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП с фурой и попал на видео.

