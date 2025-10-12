На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маршрутка с людьми перевернулась в Забайкалье

В Забайкалье маршрутка с пассажирами опрокинулась в кювет
Маршрутный автобус с пассажирами перевернулся в Забйкалье, сообщает официальный Telegram-канал УМВД России по Забайкальскому краю.

«12 октября на подъезде к селу Акша произошло дорожно-транспортное происшествие с маршрутным такси. Водитель микроавтобуса «Ивеко» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание», — сообщает канал.

Отмечается, что в автомашине находилось 6 пассажиров, никто из них не пострадал.

До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.

Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее в Москве на Дмитровском шоссе произошло крупное ДТП.

