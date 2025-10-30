«Я боюсь!»: на видео попало, как россиянка испугалась крупного хищника на трассе

В Хабаровске на видео сняли, как тигр с открытым ртом испугал женщину на трассе

В Хабаровском крае тигр вышел на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тигр вышел на дорогу и перепугал людей в Хабаровском крае. Хищника <...> встретили возле Селихено: он спокойно ходил вдоль трассы, будто специально позировал на камеру. Ночью у одного из жителей села пропала собака — под подозрением этот полосатый краснокнижник», — говорится в публикации.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, что возле проезжей части стоит тигр с открытым ртом. На записи слышно, что женщина просит продолжить движение, поскольку она боится хищника.

