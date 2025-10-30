На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФТС обязала 30 тысяч россиян доплатить утильсбор за авто из Казахстана

Baza: ФТС обязала доплатить до 3,5 млн рублей утильсбора за авто из Казахстана
Telegram-канал «Baza»

Федеральная таможенная служба (ФТС) обязала владельцев 30 тыс. автомобилей, которые были ввезены в РФ за последний год из Казахстана, доплатить утильсбор до 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«С весны 2024 года в Россию ввезли более 30 тыс. автомобилей Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки в рамках ЕАЭС. Поскольку их производили в особой экономической зоне, владельцы при ввозе платили только «коммерческий» утильсбор от 667 тысяч до 1,9 млн рублей», — говорится в публикации.

С октября ФТС стала массово требовать с водителей доплаты в размере от 750 тыс. до 3,5 млн рублей. В таможне рассказали, что у машин из Казахстана есть импортная декларация, а за неоплату утильсбора россиянам грозит аннулированние ЭПТС. Архангельский суд удовлетворил иски таможни к владельцам.

Отмечается, что инициативная группа обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с требованием моратория на взыскания средств для автомобилей из Казахстана.

До этого сообщалось, что на российско-казахстанской границе растет огромная очередь из фур с грузами из Китая. Перевозчики жалуются на тщательное соблюдение Казахстаном антироссийских санкций. В связи с этим многие водители «выжидают лучший момент» в отстойниках. Ситуацию усугубили и праздники в КНР — некоторые пункты пропуска оказались закрыты. Власти Казахстана считают, что обстановка на границе связана с ужесточением мер контроля со стороны РФ. Однако ФТС придерживается иной позиции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане водители устроили битву на автомобилях из-за конфликта.

