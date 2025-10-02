«Боятся ехать в жерло вулкана». Почему на границе РФ и Казахстана образовалась огромная пробка?

«Ъ»: на границе РФ и Казахстана образовалась огромная пробка с грузами из Китая

На российско-казахстанской границе с середины сентября растет огромная очередь из фур с грузами из Китая. Перевозчики жалуются на тщательное соблюдение Казахстаном антироссийских санкций. В связи с этим многие водители «выжидают лучший момент» в отстойниках. Ситуацию усугубили и праздники в КНР — некоторые пункты пропуска оказались закрыты. Власти Казахстана считают, что обстановка на границе связана с ужесточением мер контроля со стороны РФ. Однако ФТС придерживается иной позиции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На границе России и Казахстана образовались многокилометровые очереди с грузами из Китая, пишет газета «Коммерсантъ». Ситуация усугубляется третью неделю подряд в результате более тщательного соблюдения Астаной антироссийских западных санкций.

В очереди стоят фуры в основном с грузами, подпадающими под санкции, — это электроника, БПЛА и комплектующие, продукция западных брендов, отметили опрошенные «Ъ» эксперты. Поскольку таможенные досмотры по таким товарам происходят в 99% случаев, многие водители сворачивают в отстойники для «выжидания лучшего момента».

«Перевозчики просто боятся ехать «в жерло вулкана» — и колонны застряли у границы», — заявил изданию коммерческий директор транспортно-логистической компании AKFA Алексей Чернышев

Автомашины с грузами, которые не подпадают под санкции, проходят границу в среднем от трех до пяти суток. По информации «Ъ», сейчас на российско-казахстанской границе скопилось 7,5 тысяч автомашин .

Mash отмечал, что водители «стоят без еды, воды и туалета», а предприниматели теряют деньги, поскольку контракты срываются.

Ситуация ухудшилась из-за официальных праздников в Китае, отмечает «Ъ». Во время празднования Дня образования КНР (1–3 октября) и Праздника середины осени (6 октября) будут закрыты все пункты пропуска на границе с Казахстаном, предупреждала Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Официальная позиция России и Казахстана

Значительное скопление грузовых машин в автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией отмечают и российская ФТС, и министерство транспорта Казахстана. Как заявили в российском ведомстве, скопление транспортных средств вблизи границы возникает из-за действий недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, которые не дают перевозчикам команду следовать через границу.

В конце сентября руководство Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России совместно с казахстанскими коллегами проверили обстановку в приграничной зоне со стороны республики. В беседе с водителями они выяснили, что перевозчики ожидают команду от своих работодателей для въезда на территорию России .

«Этот факт подтверждает попытки недобросовестного бизнеса выждать время в надежде на ослабление контроля», — подчеркнули в ведомстве.

Таможенные органы обеих стран не создают препятствий при перемещении товаров — граница открыта для добросовестного бизнеса, добавили в ФТС.

Однако ситуация на границе «во многом обусловлена ужесточением мер контроля со стороны Российской Федерации», подчеркнули в министерстве транспорта Казахстана.

«В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований », — добавили в казахстанском ведомстве.

Источник подтвердил «Ъ», что самарская таможня проводит крупномасштабные досмотры товаров, прошедших таможенную очистку в Казахстане, — это и вызвало задержки на казахстанско-российской границе. Другой источник издания в сфере рынка добавил, что обе стороны проводят рейды, выявляя недобросовестных грузоотправителей и перевозчиков .

Последствия

Эксперты прогнозируют, что в первой половине октября ситуация не изменится. В связи с этим многие перевозчики будут выбирать альтернативные маршруты, что может увеличить сроки прохождения границы, пишет «Ъ».

Аналитики обратили внимание на то, что основным альтернативным маршрутом при импорте из Китая может стать переход «Маньчжурия» — «Забайкальск» с развитой инфраструктурой и высокой пропускной способностью — от 400 до 600 автомобилей в сутки. Срок доставки по такому маршруту составляет от 12 до 18 суток. Кроме того, есть резервные пограничные переходы в Казахстане, в частности, — Троицк.

«Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность — ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран», — добавил собеседник «Ъ».