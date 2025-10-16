В Казахстане водители устроили битву на автомобилях из-за конфликта

Две водителей устроили битву на автомобилях на дороге в городе Уральске Западного Казахстана. Об этом сообщает Telgram-канал «АСТ-54 Black».

«Сначала между оппонентами состоялся разговор на повышенных тонах, а затем один из конфликтующих мужчин разбил лобовое стекло пикапу Toyota Hilux. Водитель Хайлюкса не стерпел и несколько раз протаранил внедорожник Toyota FJ Cruiser», — сообщает канал.

По данным полиции Западно-Казахстанской области, оба участника конфликта были установлены и доставлены в отделение.

До этого стало известно, что водитель иномарки не выжил после жесткого ДТП на МКАД. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения. При этом в момент столкновения детали разлетелись по проезжей части.

На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативные группы.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.