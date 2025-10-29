Стало известно о тайной встрече представителей Toyota с российскими дилерами

Компания Toyota провела непубличную встречу с крупными российскими дилерами. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на представителя одной из автомобильных сбытовых сетей.

В компании подтвердили, что проводят рабочие встречи и конференции с российскими партнерами. При этом в пресс-службе ООО «Тойота Мотор» подчеркнули, что на данный момент у компании нет планов по импорту новых автомобилей в Россию.

По словам бывшего руководителя ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, Toyota провела несколько закрытых встреч с представителями российской отрасли и демонстрирует интерес к возобновлению деятельности в РФ. Мосеев также утверждает, что в компании якобы прорабатывают схему поставок автомобилей в Россию через Китай.

До этого директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в России продолжает расти импорт автомобилей из Китая. По его данным, в сентябре из Китая в Россию ввезли 9,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на четверть больше, чем в августе (7,85 тыс.) и в четыре раза больше, чем в сентябре 2024 года (2,45 тыс.). Самая популярная марка среди россиян — Toyota (1793 шт.). На второй и третьей строчках разместились Honda и Volkswagen. Также в топ-10 оказались BMW, Audi, Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval. В модельном ряду наиболее популярными среди россиян иномарками стали Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda Breeze, BMW X3 и Honda CR-V.

Ранее в России рекордно упали продажи автомобилей «Москвич».