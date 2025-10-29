На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о тайной встрече представителей Toyota с российскими дилерами

Autonews: Toyota провела непубличную встречу с крупными российскими дилерами
true
true
true
close
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Компания Toyota провела непубличную встречу с крупными российскими дилерами. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на представителя одной из автомобильных сбытовых сетей.

В компании подтвердили, что проводят рабочие встречи и конференции с российскими партнерами. При этом в пресс-службе ООО «Тойота Мотор» подчеркнули, что на данный момент у компании нет планов по импорту новых автомобилей в Россию.

По словам бывшего руководителя ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, Toyota провела несколько закрытых встреч с представителями российской отрасли и демонстрирует интерес к возобновлению деятельности в РФ. Мосеев также утверждает, что в компании якобы прорабатывают схему поставок автомобилей в Россию через Китай.

До этого директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в России продолжает расти импорт автомобилей из Китая. По его данным, в сентябре из Китая в Россию ввезли 9,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на четверть больше, чем в августе (7,85 тыс.) и в четыре раза больше, чем в сентябре 2024 года (2,45 тыс.). Самая популярная марка среди россиян — Toyota (1793 шт.). На второй и третьей строчках разместились Honda и Volkswagen. Также в топ-10 оказались BMW, Audi, Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval. В модельном ряду наиболее популярными среди россиян иномарками стали Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda Breeze, BMW X3 и Honda CR-V.

Ранее в России рекордно упали продажи автомобилей «Москвич».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами