В России рекордно упали продажи автомобилей «Москвич»

В России по итогам сентября 2025 года было продано 1,2 тыс. новых автомобилей «Москвич», сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это на 37% меньше, чем в том же месяце 2024 года.

«83% от этого количества пришлось на кроссовер «Москвич 3», а оставшиеся 17% – это суммарные продажи лифтбека «Москвич 6», электрокроссовера «Москвич 3е» и кроссовера «Москвич 8», — сообщает агентство.

Всего за 9 месяцев 2025 года в России было продано 11,2 тыс. новых автомобилей «Москвич» – на 24% меньше, чем в январе – сентябре 2024 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.