На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 автомобилей, которые везут россияне из Китая

Автостат перечислил 10 автомобилей, которые чаще всего везут россияне из КНР
true
true
true
close
Toyota

В России продолжает расти импорт автомобилей из Китая. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«В сентябре из Китая в Россию ввезли 9,9 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на четверть больше, чем в августе (7,85 тыс.) и в четыре раза больше, чем в сентябре 2024 года (2,45 тыс.)», — говорится в публикации.

Самая популярная марка среди россиян — Toyota (1793 шт.). На второй и третьей строчках разместились Honda и Volkswagen. Также в топ-10 оказались BMW, Audi, Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval.

В модельном ряде наиболее популярными среди россиян иномарками стали Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda Breeze, BMW X3 и Honda CR-V.

До этого Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее в России рекордно упали продажи автомобилей «Москвич».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами