Краснодарец на мопеде сделал сальто через капот легковушки, и это попало на видео

В Краснодаре на видео попало, как байкер перелетел через капот в момент ДТП

В Краснодаре байкер врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер врезается в проезжающий легковой автомобиль, от удара он перелетает через капот, делая сальто, и приземляется на дорогу.

По информации канала, ДТП произошло на пересечении улиц Каляева и Бабушкина.

