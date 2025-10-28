На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморском крае автобус столкнулся с трактором

В Приморье при столкновении автобуса с трактором травмы получили восемь человек
true
true
true
close
УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Об этом сообщает УМВД по региону.

Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница. Установлено, что 58-летний водитель автобуса KING LONG, в котором находились 24 пассажира, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного трактора с прицепом и совершил с ним столкновение. В результате происшествия водитель и семь пассажиров автобуса, включая 11-летнего ребенка, получили травмы. Им оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В настоящее время проводится расследование дорожно-транспортного происшествия.

27 октября сообщалось, что на федеральной трассе Р255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло крупное ДТП с участием нескольких фур и легковых автомобилей.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами