В Приморском крае автобус столкнулся с трактором

В Приморье при столкновении автобуса с трактором травмы получили восемь человек

В Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Об этом сообщает УМВД по региону.

Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница. Установлено, что 58-летний водитель автобуса KING LONG, в котором находились 24 пассажира, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного трактора с прицепом и совершил с ним столкновение. В результате происшествия водитель и семь пассажиров автобуса, включая 11-летнего ребенка, получили травмы. Им оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В настоящее время проводится расследование дорожно-транспортного происшествия.

