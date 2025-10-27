Массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Рязанском проспекте (в районе дома 27) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение в районе места аварии затруднено на протяжении 1 км и призвали водителей искать пути объезда. О наличии пострадавших не сообщается.

По данным сервиса Яндекс Карты на 12:40 мск, пробка на Рязанском проспекте собралась по направлению в область. Пользователи сервиса сообщают, что из-за аварии заблокировано движение в левом и среднем ряду. Проезд в направлении центра города не затруднен.

До этого массовое ДТП произошло на МКАД в районе пересечения с Новорижским шоссе.

Ранее в Нижнем Новгороде BMW опрокинула реанимобиль.