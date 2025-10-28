Москвичка попала в жесткое ДТП, когда зацепилась за стекло автомобиля

На юге Москвы девушка попала в ДТП, зацепившись за машину

На юге Москвы девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария произошла на пешеходном переходе у метро Академика Янгеля. По словам очевидцев, девушка переходила дорогу и ее зацепило боковое стекло от проезжающего автомобиля», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

До этого сообщалось, что в Москве электробус наехал на пешехода на проезжей части. В результате произошедшего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы.