Москвич, игнорирующий ПДД, не выжил в жесткой аварии

В Москве электробус наехал на пешехода на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Электробус на Широкой улице наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что на место аварии прибыли медики.

