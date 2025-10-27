На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус с туристами протаранил прицеп в Приморье

В Приморье автобус с туристами врезался в оставленный на проезжей части прицеп
true
true
true

В Приморье автобус с туристами врезался в прицеп, оставленный водителем на проезжей части. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Svodka25.

Авария случилась на трассе за селом Галенки. Предварительно, автобус не заметил в темноте оставленный кем-то прицеп с зерном и врезался в него. Внутри автобуса были пассажиры, по предварительной информации, в результате ДТП травмирован один человек, передает Telegram-канал.

16 октября в Приморье амурский тигр напал на машину. Когда хищник ел, его заметили проезжающие на автомобиле люди и стали снимать на видео. Тигра вывело из себя то, что ему светили фонариками в морду, и он набросился на отвлекающих его от трапезы. Как сообщается, в результате атаки никто не пострадал.

15 октября другая произошедшая в Приморье авария попала на видео. Причиной ДТП стало то, что водитель Subaru уснул за рулем. Из-за потери управления он столкнулся «в лобовую» с автомобилем Toyota. От удара водителя Toyota отбросило в бетонный столб. Прибывшие медики оказали помощь водителям иномарок, а разбитые автомобили забрал эвакуатор.

Ранее в Воронеже Audi протаранила киоск с выпечкой.

