«Вот так за булочками ходит»: в Воронеже Audi протаранила киоск с выпечкой

В Воронеже водитель универсала Audi протаранил киоск с выпечкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Воронежа и области» и публикует видеозапись последствий инцидента.
ДТП произошло на бульваре Победы, в районе дома 50. На автомобиле, который выбил стеклянную дверь киоска, отсутствуют номерные знаки. По утверждению автора видео, в салоне водителя тоже нет, но на пассажирском месте сидит человек.
«Номера спрятал. Вот так вот за булочками ходит», — прокомментировал произошедшее автор видео за кадром.
О пострадавших в аварии не сообщается. На кадрах видно, что, наряду с витриной, значительные механические повреждения получил и сам автомобиль. У него разбит бампер и смяты оба передних крыла.
