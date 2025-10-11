«Вот так за булочками ходит»: в Воронеже Audi протаранила киоск с выпечкой

В Воронеже водитель Audi разгромил киоск с выпечкой и спрятал номера

В Воронеже водитель универсала Audi протаранил киоск с выпечкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Воронежа и области» и публикует видеозапись последствий инцидента.

ДТП произошло на бульваре Победы, в районе дома 50. На автомобиле, который выбил стеклянную дверь киоска, отсутствуют номерные знаки. По утверждению автора видео, в салоне водителя тоже нет, но на пассажирском месте сидит человек.

«Номера спрятал. Вот так вот за булочками ходит», — прокомментировал произошедшее автор видео за кадром.

О пострадавших в аварии не сообщается. На кадрах видно, что, наряду с витриной, значительные механические повреждения получил и сам автомобиль. У него разбит бампер и смяты оба передних крыла.

