На видео сняли последние секунды перед тараном авто со спящим приморцем

В Приморье водитель Subaru уснул за рулем и устроил жесткое ДТП
Во Владивостоке водитель на Subaru уснул за рулем и устроил ДТП с Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Момент утреннего ДТП во Владивостоке, где Subaru Levorg вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение. Регистратор пострадавшего автомобиля записал момент ДТП на Кузнецова, где Subaru Levorg оказался на встречной полосе и ударил лоб в лоб Toyota Sienta», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент столкновения разлетаются автомобильные детали. По данным Telegram-канала Newsbox24.tv, водитель Subaru уснул за рулем, при этом после столкновения Toyota с человеком отбросило в бетонный столб. Прибывшие медики оказали помощь водителям иномарок. Разбитые автомобили забрал эвакуатор.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

