В Приморье тигр напал на машину с людьми, которые мешали ему ужинать

Тигр напал на машину приморцев, которые светили в него фарами во время трапезы
close
РИА «Новости»

В Приморье краснокнижный амурский тигр напал на автомобиль, поскольку водитель мешал ему доесть добычу. Кадрами происшествия поделился Telegram-канал Amur Mash.

Хищник добыл корову во Врангеле — отдаленном районе Находки. Во время трапезы у дороги его заметила пара людей в машине. Они снимали видео, светили фонариком и не давали зверю спокойно поужинать. В итоге тигр потерял терпение. Он сделал попытку атаки на автомобиль из засады. Но затем отступил, в результате инцидента никто не пострадал, пара отделалась легким испугом.

Амурский тигр (также известный как уссурийский, сибирский, алтайский, корейский, маньчжурский или северокитайский) — один из самых малочисленных подвидов тигров, занесен в Красную книгу России.

Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР. Тигр встречается почти повсеместно в Приморском крае (кроме Хорольского района) и в восточных районах Хабаровского края. Более всего уссурийские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алиня, в Лазовском районе Приморского края.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин рассказал об увеличении популяции амурского тигра. Он отметил, что приумножение численности стало возможно благодаря подвижнической и кропотливой работе по сохранению ареала их проживания и повышения уровня экологической культуры в обществе.

Ранее в крымском парке у амурской тигрицы появилась тройня.

