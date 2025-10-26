Реанимобиль опрокинулся при ДТП в Нижнем Новгороде и попал на видео

В Нижнем Новгороде реанимобиль опрокинулся при ДТП

В Нижнем Новгороде реанимационный автомобиль опрокинулся в результате ДТП на перекрестке. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«По предварительной информации, водитель BMW не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с реанимобилем, который совершал проезд регулируемого перекрестка с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», — отмечается в сообщении полиции.

В аварии пострадала 24-летняя фельдшер скорой помощи. Она госпитализирована. Автомобилем BMW управлял 23-летний молодой человек.

На кадрах с места аварии видно, что у легкового автомобиля разбит правый бок, в салоне сработали подушки безопасности. Реанимационный автомобиль ГАЗ опрокинулся набок.

Из-за ДТП у места аварии собралась крупная пробка, уточняет nn.ru в своем Telegram-канале.

