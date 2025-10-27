Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

На МКАД автомобиль опрокинулся при массовом ДТП, движение затруднено

На МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 63 км МКАД (перед съездом №62) произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них», — отмечается в сообщении.

На место аварии прибыли работники городских оперативных служб. В Дептрансе предупредили, что движение в районе места ДТП затруднено на протяжении 1 километра и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 10:16 мск, пробка на внешней стороне МКАД от пересечения с Путилковским шоссе, до пересечения с Новорижским, где произошло ДТП, достигает 6,7 км.

До этого в центре Москвы подросток за рулем Lada Largus перепутал педали и врезался в дерево. Пострадали дове его несовершеннолетних пассажиров.

Ранее массовое ДТП с фурами перекрыло трассу в Иркутской области.