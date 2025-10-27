На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владельцы Tesla в России жалуются на массовые сбои при зарядке

Baza: у российских владельцев Tesla возникают ошибки при зарядке электромобилей
true
true
true
close
carnewschina.com

Российские владельцы электромобилей Tesla начали массово сообщать о сбоях при зарядке: автомобили в ряде случаев перестают «распознавать» батарею. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Автовладельцы описывают появление на панели сообщений о невозможности зарядки и уведомлений о достижении «максимального предела», а также других системных ошибок. Пользователи отмечают, что проблемы чаще всего связаны со сбоем батарейного модуля, некорректными параметрами тока и напряжения, а также с отключением процесса при ручном открытии портов. Отдельно упоминается поломка платы или окисление контактов, которое приводит к тому, что машина не «видит» сам зарядный порт — этот дефект считается наиболее сложным и требует сервисного вмешательства.

Эксперты предполагают, что неисправности могут быть вызваны повреждением контактов, программными ошибками или поломкой модуля. Некоторые владельцы связывают появление уведомлений с ручным разблокированием кабеля или установкой очередного обновления ПО.

Tesla официальных комментариев пока не давала. В сервисных центрах автомобилистам предлагают калибровку зарядного разъема либо его замену.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на электромобиль.

