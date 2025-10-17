На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на электромобиль

Более 40% опрошенных россиян готовы потратить на электромобиль до 2 млн рублей
RoClickMag/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина опрошенных россиян (43%) готовы потратить на электромобиль до 2 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного
«Авто.ру» и «Росгосстрахом» (есть у «Газеты.Ru»).

41% могли бы потратить на «электричку» от 2 млн до 3 млн рублей. 14% согласились бы приобрести такое авто в пределах 4–6 млн. Лишь 2% автолюбителей готовы заплатить за электромобиль более 10 млн рублей.

Несмотря на имеющийся интерес к электромобилям, 47% респондентов пока не планируют их приобретать. В то же время 46% уверены, что за электромобилями будущее, а 8% по-прежнему сомневаются в их надежности.

Наиболее известным электромобилем у россиян является Tesla. Вслед за ней с большим отставанием идут BMW, «Москвич», Volkswagen, Zeekr, Mercedes-Benz , Porsche, Evolute, BYD, Voyah. Однако, несмотря на разнообразие моделей и растущую популярность «электричек» и гибридов, большинство респондентов (63%) еще не пробовали их в деле. Среди основных стоп-факторов для покупки они выделяют ограниченный запас хода, который беспокоит 59% опрошенных, нехватку зарядных станций в шаговой доступности (54%) и длительное время зарядки аккумуляторов (48%).

На данный момент положительный опыт использования электромобилей (свой собственный или знакомых) имеют 35% опрошенных. Самым значимым преимуществом такого авто оказался низкий расход на содержание. Половина респондентов выделили экологичность, а треть — наличие льгот при использовании таких машин. Также каждого третьего автовладельца привлекают бесплатные парковки и возможность не платить за проезд по платным дорогам.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в Лондоне появятся первые беспилотные такси.

