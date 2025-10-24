В Подмосковье пассажирка воткнула в таксиста нож

В Подмосковье пассажирка воткнула нож в спину водителя такси из-за повышения цены за поездку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы 24/7».

«Девушка попросила водителя заехать в магазин, но на повышение стоимости не согласилась — и воткнула нож в спину водителю», – говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего мужчина самостоятельно добрался до больницы, где врачи достали нож из спины.

До этого сообщалось, что в Казани водитель иномарки не пропустил пешехода на переходе, а затем его избил. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как серая иномарка проезжает по пешеходному переходу, не пропуская человека. После водитель BMW останавливает транспорт и нападает на пешехода. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

Позже стало известно, что за рулем иномарки сидел арбитр матчей ФНЛ и Кубка России Игорь Захаров.

Ранее в Подмосковье люди в масках и на электровелосипедах избили мужчину.