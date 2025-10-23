Видео: в Казани водитель BMW нарушил ПДД и избил пешехода

В Казани на видео попало, как водитель BMW жестко избил пешехода на дороге

В Казани водитель иномарки не пропустил пешехода на переходе, а затем его избил. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirst.

«Инцидент произошел на перекрестке улиц Столбова и Парижской коммуны. Некоторые источники предполагают, что за рулем иномарки мог находиться футбольный судья. Однако официального подтверждения этой информации нет», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как серая иномарка проезжает по пешеходному переходу, не пропуская человека. После водитель BMW останавливает транспорт и нападает на пешехода. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

