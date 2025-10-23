На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футбольный судья на BMW избил пешехода в Казани

В Казани футбольный арбитр Захаров почти задавил пешехода, а затем избил его
true
true
true
close
ФК «Уфа»/Telegram-канал «SHOT»

В Казани арбитр матчей ФНЛ и Кубка России Игорь Захаров избил пешехода. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Захаров выехал на пешеходный переход на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре города. Там в этот момент переходил дорогу пешеход, которого судья задел бампером своей BMW X6. Сразу после этого арбитр начал выкрикивать оскорбления прохожему, а затем и вовсе выбежал из салона и начал избивать мужчину», — говорится в публикации.

Отмечается, что судья трижды ударил пешехода по лицу и затем уехал. Пострадавший мужчина обратился в полицию и за помощью к медикам.

Примечательно, что за последние три года Захаров собрал 1,6 тыс. штрафов на своем BMW. На данный момент 13 из них, на сумму 15 тыс. рублей, не оплачены. Водитель получил их за последние 10 дней. Кроме того, Захаров раньше был должен налоговой 430 тыс. рублей.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как серая иномарка проезжает по пешеходному переходу, не пропуская человека. После водитель BMW останавливает транспорт и нападает на пешехода. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

Ранее у россиян стали загораться BMW Х7 прямо на ходу.

