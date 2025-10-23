Звезда сериала «Кухня» чуть не пострадал в массовом ДТП на Невском

Звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин чуть не стал участником массового ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Федя из сериала «Кухня» стал очевидцем, но мог стать и участником ДТП. Он признался, что его едва не зацепило в аварии. Актер также возмутился, что Audi ехал на красный, поэтому и влетел в несколько авто. На его глазах виновник ДТП снял номера с машины, которые были на магнитах», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в центре Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с восемью автомобилями.

«Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля «Ауди», который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в полиции.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на ЮВХ в Москве.