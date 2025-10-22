На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: водитель Audi опрокинулся в поток машин на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

В центре Петербурга водитель Audi устроил ДТП с переворотом и попал на видео
true
true
true
close
Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

На пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в центре Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с восемью автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля «Ауди», который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора», — отмечается в сообщении полиции.

По предварительным данным, в массовой аварии пострадала женщина, ехавшая в одном из автомобилей.

На кадрах с моментом ДТП, опубликованных Telegram-каналом «Mash на Мойке», видно, что водитель черного Audi на высокой скорости проехал на красный свет. В него с двух сторон врезались автомобили, которые начали движение в перпендикулярном направлении и уже успели разогнаться. От удара автомобиль Audi перевернулся на крышу.

Ранее на видео попали последствия массового ДТП на Домодедовском шоссе в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами