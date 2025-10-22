Видео: водитель Audi опрокинулся в поток машин на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

В центре Петербурга водитель Audi устроил ДТП с переворотом и попал на видео

На пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в центре Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с восемью автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля «Ауди», который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора», — отмечается в сообщении полиции.

По предварительным данным, в массовой аварии пострадала женщина, ехавшая в одном из автомобилей.

На кадрах с моментом ДТП, опубликованных Telegram-каналом «Mash на Мойке», видно, что водитель черного Audi на высокой скорости проехал на красный свет. В него с двух сторон врезались автомобили, которые начали движение в перпендикулярном направлении и уже успели разогнаться. От удара автомобиль Audi перевернулся на крышу.

