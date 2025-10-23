Массовое ДТП парализовало движение на ЮВХ в Москве

В Москве на ЮВХ массовое ДТП затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ЮВХ (в районе МЦД Курьяново) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате аварии движение транспорта в сторону области затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль с людьми врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в столб, от удара транспорт отбрасывает, и он начинает вращаться на проезжей части, при том в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после ДТП к поврежденному транспорту подбегают очевидцы.

