Авторынок России поставит рекорд в октябре

Автостат: в России продажи автомобилей в октябре будут рекордными
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

В России в октябре будет продано более 150 тыс. новых легковых автомобилей. Таким прогнозом поделился директор «Автостата» Сергей Целиков.

«Ориентируясь на данные за первые три недели октября, можно прогнозировать рекордный месяц. На данный момент уже продано порядка 100 тыс. новых легковых автомобилей. При сохранении темпов, в текущем месяце авторынок точно преодолеет 150-тысячную отметку. По отношению к средним продажам третьего квартала авторынок вырастет минимум на четверть», — заявил он.

Среди причин Целиков назвал отложенный спрос, накопленный в первом полугодии, а также повышение утильсбора, рост цен и снижение ключевой ставки ЦБ.

До этого Сергей Целиков сообщил, что в России продолжает расти импорт автомобилей из Китая. По его данным, в сентябре из Китая в Россию ввезли 9,9 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на четверть больше, чем в августе (7,85 тыс.) и в четыре раза больше, чем в сентябре 2024 года (2,45 тыс.). Самая популярная марка среди россиян — Toyota (1793 шт.). На второй и третьей строчках разместились Honda и Volkswagen. Также в топ-10 оказались BMW, Audi, Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval. В модельном ряде наиболее популярными среди россиян иномарками стали Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda Breeze, BMW X3 и Honda CR-V.

Ранее в России владельцы Chery Tiggo массово пожаловались на поломки.

