В России владельцы Chery Tiggo массово жалуются на поломки

SHOT: владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max в России жалуются на проблемы с печкой
Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

В России владельцы китайских автомобилей Chery Tiggo массово жалуются на проблемы с печкой. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

«Жалобы чаще поступают от хозяев Chery Tiggo 7 Pro Max. Они заметили, что проблемы с печкой появились после обновления ПО на 2.04. Со стороны водительского сидения дует холодный воздух. У некоторых вдобавок самовольно включается кондиционер», — говорится в публикации.

По словам водителей, такие проблемы встречаются у каждого второго владельца китайских Chery Tiggo. При этом на СТО решить проблему не могут.

«Некоторые водители долго шаманят с заслонками, и тогда им удается «починить» печку хотя бы на время», — передает канал.

До этого компания Chery резко снизила цены на свой флагманский семиместный кроссовер Tiggo 9.

«Семиместный кроссовер Tiggo 9 в комплектациях Prime и Ultra 2025 года выпуска одномоментно подешевели на 500 тыс. рублей или 9,9-10,5%», — сообщает портал «Автоновости дня».

Цены на кроссовер начинаются от 4,25 млн рублей.

