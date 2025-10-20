Власти Петербурга обсуждают повышение штрафов за неуплату парковки

В Петербурге могут поднять штраф за неоплаченную парковку до 5 тыс. рублей

В Петербурге рассматривается возможность увеличения штрафов за неуплаченную парковку. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в Смольном.

Власти северной столицы обсуждают повышение санкций с нынешних 3 тысяч рублей до 4,5–5 тысяч, по аналогии с московской системой.

Повышение размера штрафа связывают с обновленными тарифами на платные парковки в центре города. Пользователи в сети обратили внимание, что при действующих ставках проще проигнорировать оплату, чем вносить деньги официально: десять часов стоянки на наиболее загруженных улицах обходятся в 3,6 тысячи рублей, в то время как штраф — всего 3 тысячи. Такой дисбаланс, по мнению городских властей, требует корректировки.

До этого стало известно, что Минтранс прорабатывает возможность введения в России системы постоплаты для платных парковок. В министерстве указали, что возможность оплачивать парковку в течение суток позволит улучшить платежную дисциплину водителей и уменьшить число штрафов, которые налагаются на добросовестных граждан, пользующихся платными парковками.

Ранее сервис платных парковок в Санкт-Петербурге перестал работать.