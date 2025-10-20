На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Петербурга обсуждают повышение штрафов за неуплату парковки

В Петербурге могут поднять штраф за неоплаченную парковку до 5 тыс. рублей
true
true
true
close
Depositphotos

В Петербурге рассматривается возможность увеличения штрафов за неуплаченную парковку. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в Смольном.

Власти северной столицы обсуждают повышение санкций с нынешних 3 тысяч рублей до 4,5–5 тысяч, по аналогии с московской системой.

Повышение размера штрафа связывают с обновленными тарифами на платные парковки в центре города. Пользователи в сети обратили внимание, что при действующих ставках проще проигнорировать оплату, чем вносить деньги официально: десять часов стоянки на наиболее загруженных улицах обходятся в 3,6 тысячи рублей, в то время как штраф — всего 3 тысячи. Такой дисбаланс, по мнению городских властей, требует корректировки.

До этого стало известно, что Минтранс прорабатывает возможность введения в России системы постоплаты для платных парковок. В министерстве указали, что возможность оплачивать парковку в течение суток позволит улучшить платежную дисциплину водителей и уменьшить число штрафов, которые налагаются на добросовестных граждан, пользующихся платными парковками.

Ранее сервис платных парковок в Санкт-Петербурге перестал работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами