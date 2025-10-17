Постоплату парковки могут ввести в России

Минтранс России прорабатывает вопрос о введении системы постоплаты на платных парковках в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы министерства в ответ на запрос депутатов Госдумы от партии «Новые люди».

«Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в рамках которой прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий», — написал замминистра транспорта РФ Алексей Шило.

В министерстве указали, что возможность оплачивать парковку в течение суток позволит улучшить платежную дисциплину водителей и уменьшить число штрафов, которые налагаются на добросовестных граждан, пользующихся платными парковками.

До этого в Москве возмущенные родители пожаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие парковочных мест возле школы и крупных штрафах с камер за нарушение правил парковки.

