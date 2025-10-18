Сервис платных парковок перестал работать в Санкт-Петербурге

Сервис платных парковок в Санкт-Петербурге перестал работать, сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

«Сервис петербургских парковок упал – выдает ошибку и с телефона, и с ПК», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что Минтранс прорабатывает возможность введения в России системы постоплаты для платных парковок. В министерстве указали, что возможность оплачивать парковку в течение суток позволит улучшить платежную дисциплину водителей и уменьшить число штрафов, которые налагаются на добросовестных граждан, пользующихся платными парковками.

