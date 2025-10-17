На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бизнесмен почти сгорел заживо, пытаясь потушить Toyota и девять катеров

Мощный пожар спалил девять катеров и Toyota под Гатчиной вместе с бизнесменом
Telegram-канал Mash на Мойке

Под Гатчиной мощный пожар в ангаре спалил дотла девять катеров и Toyota. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Внутри 45-летний мужчина ремонтировал топливные системы катеров, но один из них загорелся. Огонь быстро распространился, и ликвидировать его самостоятельно не получилось. Арендатора госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ожогами лица, рук, туловища и дыхательных путей», — говорится в публикации.

Отмечается, что ущерб составил 7 млн рублей.

До этого в Китае водитель не выжил после ДТП и пожара в спорткаре Xiaomi SU7 со скрытыми дверными ручками.

Авария со спорткаром от китайского технологического гиганта произошла на проспекте Тяньфу в Чэнду. Водитель на высокой скорости врезался в бордюр разделительной полосы, после этого машина загорелась.

Ранее у владельцев BMW в России стали взрываться люки.

