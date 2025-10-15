На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель сгорел в спорткаре Xiaomi cо скрытыми ручками на фоне их скорого запрета

В Китае водитель сгорел в Xiaomi SU7 со скрытыми ручками, которые хотят запретить
true
true
true
close
163

В Китае водитель не выжил после ДТП и пожара в спорткаре Xiaomi SU7 со скрытыми дверными ручками. Об этом сообщает CarNewsChina.

Авария со спорткаром от китайского технологического гиганта произошла на проспекте Тяньфу в Чэнду. Водитель на высокой скорости врезался в бордюр разделительной полосы, после этого машина загорелась.

«Некоторые пользователи Сети предполагают, что двери автомобиля были заблокированы, что затрудняло эвакуацию, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Кадры, на которых видно, как горит Xiaomi SU7, а несколько человек не могут открыть двери, ещё больше подогрели эти обсуждения», — отмечается в публикации.

Авария произошла на фоне продолжающегося общественного обсуждения изменений в стандарты безопасности автомобильных дверных ручек. Проект обязательного национального стандарта опубликовало министерство промышленности и информационных технологий Китая. Регулятор рассматривает возможность запрета скрытых дверных ручек на автомобилях.

Ранее Китай упростил процедуру выдачи временных водительских прав для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами