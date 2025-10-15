Водитель сгорел в спорткаре Xiaomi cо скрытыми ручками на фоне их скорого запрета

В Китае водитель сгорел в Xiaomi SU7 со скрытыми ручками, которые хотят запретить

В Китае водитель не выжил после ДТП и пожара в спорткаре Xiaomi SU7 со скрытыми дверными ручками. Об этом сообщает CarNewsChina.

Авария со спорткаром от китайского технологического гиганта произошла на проспекте Тяньфу в Чэнду. Водитель на высокой скорости врезался в бордюр разделительной полосы, после этого машина загорелась.

«Некоторые пользователи Сети предполагают, что двери автомобиля были заблокированы, что затрудняло эвакуацию, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Кадры, на которых видно, как горит Xiaomi SU7, а несколько человек не могут открыть двери, ещё больше подогрели эти обсуждения», — отмечается в публикации.

Авария произошла на фоне продолжающегося общественного обсуждения изменений в стандарты безопасности автомобильных дверных ручек. Проект обязательного национального стандарта опубликовало министерство промышленности и информационных технологий Китая. Регулятор рассматривает возможность запрета скрытых дверных ручек на автомобилях.

