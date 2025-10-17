На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У владельцев BMW в России стали взрываться люки

SHOT: россияне пожаловались, что на крышах их BMW стали взрываться люки
Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

В России владельцы BMW стали жаловаться на взрывающиеся люки на крышах автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

«Чаще всего с проблемой сталкиваются хозяева BMW Х3. Последним свежим случаем поделился владелец машинки 2020 года. По его словам, он ехал по автостраде со скоростью 128 км/ч. И неожиданно услышал громкий звук, похожий на небольшой взрыв. Когда парень поднял голову, он увидел разбитый люк», — говорится в публикации.

От осколков мужчину спас солнцезащитный козырек. По его словам, следов удара на самой крыше не было.

На аналогичные случаи жалуются и другие россияне, отмечая, что во время движения у них над головой раздался взрыв. Среди предполагаемых причин поломки — неправильная тонировка или тонкие стекла люков.

До этого автомобильный блогер Эрик Давидыч опубликовал в своем Telegram-канале фото сгоревшего автомобиля «Москвич 3».

Судя по фото, машина полностью сгорела, от нее остался только каркас. Также блогер опубликовал фото своего сгоревшего паспорта, от которого осталось несколько страниц , а также ключи.

Ранее дети пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы.

