В Подмосковье авто каршеринга влетело в человека из-за отказа тормозов

В городе Химки Московской области автомобиль каршеринга сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Химки. Каршеринг сбил пешехода, у автомобиля отказали тормоза, водитель подумал, что ему получится остановить автомобиль направив его на бордюр», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что транспорт получил повреждения: у автомобиля смят кузов, разбит капот и бампер.

По информации канала, в результате ДТП пешеход получил травму ноги, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего мужчину.

До этого сообщалось, что на западе Москвы на Мосфильмовской улице курьер на электровелосипеде сбил школьницу на тротуаре. По словам очевидцев, ДТП произошло между школой и детским садом. В настоящее время столичная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», правоохранители задержали курьера, который сбил девочку.

