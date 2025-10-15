На МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как большегруз на скорости протаранил автобус с людьми

В Москве на МКАД грузовик врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Лишать прав лет на 10 надо! ДТП на 85 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз, не снижая скорости, врезается в пассажирский автобус в оживленной дороге. В результате произошедшего автомобили получили повреждения.

До этого сообщалось, что в Челябинске автомобиль с человеком вылетел на трамвайные пути и перевернулся. На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько мужчин переворачивают легковой автомобиль, который упал на рельсы. По информации канала, в результате произошедшего автомобиль получил механические повреждения. Кроме того, водителя извлекли из салона, о его состоянии неизвестно.

Кроме того, в Татарстане автомобиль Lada выехала на встречную полосу и столкнулся с FAW.

Ранее в Дагестане опрокинулся грузовик с сотрудниками Росгвардии.